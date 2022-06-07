張文綺、曾國城、徐乃麟、徐凱希4人受訪，分享確診後的心得。（羅永銘攝）

華視《天才衝衝衝》在今（7日）開棚錄影，歷經徐凱希、徐乃麟、張文綺確診後，四人久違的合體露面，尚未確診的曾國城笑說「我不是天選之人，只是運氣好。」結果遭到徐乃麟吐槽「我們是運氣不好嗎？你才運氣不好。」

在4月確診後痊癒的徐乃麟表示當初確診時僅有鼻塞、乾咳、喉嚨痛等輕微症狀，並在第四天就轉陰性，「我們中過的都已經知道確診的感覺，沒有提心吊膽，只是家裡有長輩、小孩就會比較擔心。」至於是否會擔心確診？曾國城坦言：「難免會，但已經接種過3劑疫苗就比較安心，增強免疫力還是蠻重要的。」

徐凱希表示在確診後變得容易疲憊，不料卻遭到徐乃麟無情吐槽她是每天都很晚睡，每次錄影空檔都在補眠；徐乃麟則表示現在精神變得更好，每天都不會累，「我還多接了2個節目，有回春的感覺。」

曾國城表示受到疫情影響，幾乎每天都在做快篩， 「我已經篩3天了，我鼻子現在很通暢，每天都在出出入入的」，一旁的徐乃麟聽後立刻揶揄他說，「別的地方沒辦法出入了，沒有這個能力，所以只能從鼻子出入」。

聊到今年金鐘獎要將戲劇、綜藝分2天舉辦一事，曾國城先是緩頰表示，「看來可以提早結束，但兩邊的工作人員和氣氛應該會有落差，不知道熱鬧度會不會有影響。」被問起「會不會覺得浪費錢？」曾國城認為時間成本的確是一個問題，多年不參加金鐘獎的徐乃麟則直言：「就是浪費錢，要辦任何獎項，就要讓大家覺得實至名歸，聽說今年獎項又會有更改，搞得大家一頭霧水。」

談到華視新聞自4月20日至今出包11次，徐乃麟表示因為很少看電視，關心不了，曾國城則認為這是新聞部的事情，自己不好說什麼。