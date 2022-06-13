民進黨立委洪申翰指出接獲不少參加職業訓練課程勞工陳情，因確診、居家隔離導致無法達到上課時數門檻而被退訓問題。勞動部長許銘春則回應將研議學員權益保障措施，避免問題再次發生。

6月9日勞動部勞動力發展署於官網公告「職前訓練因應COVID-19學員權益保障措施」，洪申翰表示，勞動部研議指引立意良善，內容完整，包含退費、開訓確診因應機制、生活津貼規範、停課及視訊授課事項。但許多職訓單位主責機關並非勞動部，洪申翰擔憂部定保障措施效力無法規範到其他行政單位，呼籲衛福部、原民會及各地方政府應跟進保障學員權益、比照辦理。

勞動部發展署「職前訓練因應COVID-19學員權益保障措施」明訂：參加勞動部自辦、委託及補助辦理課程者，如因確診、隔離、檢疫、自主防疫或因發燒等呼吸道症狀而被禁止上實體課，或親自照顧確診、隔離之家庭成員而無法到課者，其離訓免除賠償受訓期間之學雜費及材料費用，並有相關退費機制依循。

目前因應高齡化及長照需求，職前訓練有很大宗是「照顧服務員」的培訓。洪申翰表示，經過辦公室調查，照顧服務員的職前訓練主責單位分散在許多不同的行政機關，包含衛福部、原住民族委員會、新北市政府勞工局、台中市政府勞工局、新竹縣政府社會處等地方政府。

洪申翰擔憂，因為辦理這些照服員訓練的經費不一定來自勞動部，而是由各主責機關自籌，勞動部這份學員權益保障措施對於其他部會及地方政府勞工局可能不具強制力。

洪申翰強調，疫情期間，部分行業放無薪假和失業的勞工越來越多，政府辦理的課程制度不該讓努力求職的民眾認為染疫是種變相懲罰，呼籲衛福部及各地方政府應依循勞動部訂定的保障措施給予學員補課及離訓退費的機會。如有學員遇到職訓權益受損情形，也可撥打1955勞工諮詢申訴專線或0800-777-888台灣就業通諮詢專線反映。