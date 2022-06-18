依勞動基準法規定「勞工因職業災害不能工作時，雇主應按其原領工資數額予以補償」，但近日許多事業單位實施無薪假（減班休息），勞動部近日函釋指出，考量「減班休息」非可歸責於勞工，且該期間非屬常態性之工作情形，勞工遭遇職業災害前最近 1 個月正常工作時間所得之工資，如遇有勞雇雙方合意實施「減班休息」期間者，應往前以「減班休息」前最近 1 個完整月份已領正常工作時間所得工資數額計給。

勞動部日前曾函釋特別休假要結清時，若遇到』減班休息」的情況，因「減班休息」非可歸責於勞工且該期間非屬常態性工作情形，應往前以「減班休息」前最近 1 個完整月份已領正常工作時間所得工資數額計給。

依勞基法規定，若勞工遇到職業災害，雇主應提供原領工資數額的補償，而勞基法細則指出，若為按月計薪的勞工，為遭遇職業災害前最近1個月正常工作時間所得工資除以30所得金額，為其一日工資，但如果勞工在減班休息期間遇到職業災害權益相對不利。

因此，勞動部指出，考量「減班休息」非可歸責於勞工，且該期間非屬常態性之工作情形，勞工遭遇職業災害前最近1個月正常工作時間所得工資，如遇有勞雇雙方合意實施「減班休息」期間者，應往前以「減班休息」前最近 1 個完整月份已領正常工作時間所得工資數額計給。