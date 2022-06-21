英國將在周二迎來近30年來規模最大的鐵路罷工，數萬名員工將在薪資紛爭爭議中站出來進行罷工。英國工會也提出警告，認為其它產業也可能出現聯合行動。

逾5萬名鐵路工人將在周二、周四和周六舉行罷工，抗議薪資凍結和裁員。工會稱，這可能開啟「不滿的夏天」，教師、醫務人員、律師等都可能站出來表達不滿。

鐵路、海運、運輸工人工會(RMT)秘書長Mick Lynch說，面對裁員、薪資和退休金等激烈議題，RMT別無選擇，只能出來保護工會成員。Lynch也表示，調薪幅度低於通膨率，讓人無法接受。

據RMT的說法，此次罷工為1989年以來，規模最大的鐵路罷工事件；RMT認為工資沒有跟上通膨上漲，所以罷工是必要的。

英國首相強生(Boris Johnson)說，罷工將迫使那些最終支持鐵路員工工作的通勤者避開地鐵，並對全國的商業和社區造成傷害。

此次罷工將讓英國鐵路服務在罷工期間僅有半數維持服務，對於全國的通勤人士、遊客、參加考試的學生都造成影響。