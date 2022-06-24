受到新冠肺炎疫情影響，民眾自主減少內用，持續影響我國內需服務業，其中又以住宿及餐飲業受創最嚴重，據勞動部公布的本周無薪假（減班休息）統計，單周就增加67家、921人，而整體實施家數已達2912家、2萬839人，皆創下今年新高。

據統計指出，本周實施無薪假的人數較多別為支援服務業、住宿及餐飲業等，分別有1531家、9365人及387家、5589人實施；而實施期間大多為

勞動部條件司司長黃維琛表示，雖然近期疫情趨緩，但每日仍新增4萬餘人確診，許多民眾仍不願外出內用消費，也使原本內用型的自助餐、火鍋業者等大受影響，本周也有某大型餐飲業實施100餘人的減班休息。

黃維琛提及，至於運輸及倉儲業本周家數雖然淨增加7家、但人數卻減少76人，推測是指揮中心放寬邊境管制規定，開放民眾返國可採3＋4居家檢疫，使地勤需求增加，本周某地勤公司也停止實施。