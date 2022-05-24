我國近日本土新冠肺炎持續延燒，雖然中央流行疫情指揮中心並未如同去年實施三級警戒，但許多民眾自主減少外出、外出旅遊，據勞動部統計指出，本周共有2479家、1萬5781人實施無薪假（減班休息），雙雙創下今年新高紀錄。

據統計指出，無薪假重災區仍是以旅行社為主的支援服務業，只有1463家、9061人實施，住宿及餐飲業也有184家、1549人實施。

勞動部條件司副司長王金蓉表示，本期的減班休息仍以支援服務業占比最多，共有9061人實施，其中多數為旅行社，受到邊境管制及國內疫情影響，人數及家數仍緩步成長；「住宿及餐飲業」與「批發及零售業」則受到本土疫情影響，民眾減少外出消費所致，人數及家數也有增加。

王金蓉提及，至於製造業人數及家數略增，部分則為受到物料供應影響，如本期有某金屬機電工業就受到斷料影響，因此擬實施減班休息至6月底為止。

去年三級警戒期間，住宿及餐飲業與批發及零售業曾分別逾2萬6000人及8900餘人實施減班休息，王金蓉說，以去年三級警戒經驗來看，住宿及餐飲業與批發及零售業為受創最深的行業，但皆與疫情習習相關，仍要視疫情動態、管制措施密切觀察。