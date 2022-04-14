桃園市去年稅收達422億5749萬元，較預算數超收17億多元，其中唯獨娛樂稅未達標，較前年減少6827萬元。地方稅務局局長姚世昌分析，去年受疫情影響有2個多月升級為三級警戒，娛樂產業全暫停營業，短時間銳減2700萬元娛樂稅。

地方稅務局14日工作報告，市議員陳美梅點出，去年疫情嚴重，無論是土地增值稅、娛樂稅等都有受到衝擊，雖然去年土地增值稅有達標，但娛樂稅並沒有達標，詢問這2項今年是否能達到預算目標。

姚世昌回應，去年娛樂稅實徵淨額1億9776萬元，受疫情影響，去年5月15日至7月26日全台升級為三級警戒，強制停業的休閒娛樂場所都停徵娛樂稅，短短2個月停徵稅額高達約2700萬元，並自可恢復營業日起減徵查定稅額30％至9月30日，減徵稅額約105萬元。

姚世昌說，去年娛樂稅受疫情較前年減少6827萬元，下滑25.66％，若今年沒有升為三級警戒、限制娛樂活動，預計可以達標。他也點出，娛樂稅中以高爾夫球場佔娛樂稅總稅收達58％，去年實徵淨額較前年減少1874萬元，是影響娛樂稅稅收最大的產業別。

「疫情衝擊大，很多KTV業者還是很怕！」姚世昌指出，視聽歌唱業截至今年3月底有223家，每月稅額約220萬元，但去年同期有高達473家，每月查定稅額約300萬元，仍有過半數業者尚未申請恢復營業。

另外，娃娃機業者截至今年3月底，共有1214家，每月查定稅額約480萬元，去年同期則有1009家，每月查定稅額約420萬元，已超越去年同期水準。

去年土地增值稅有133億7052萬元，雖達成率為102.85％，但較前年減少21億1605萬元。姚世昌回應，前年因台商回流促使廠商進駐購地設廠、物流業蓋倉儲廠房，但去年除受疫情影響外，7月1日上路的房地合一2.0新制，藉由加重課稅抑制短期炒作不動產，使短期持有者選擇暫不移轉，也造成房地交易量及土地增值稅稅收下滑。