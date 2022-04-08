勞動部8日公布最新的無薪假（減班休息）統計，受到月底與季度效應，不少企業趕不及與勞工完成續期手續，這一星期家數大減437家，人數減少3,353人。勞動部官員表示，由於支援服務業（旅行社）與運輸及倉儲業仍深受邊境管制影響，預估有一半以上的人數之後會陸陸續續回增，但值得注意的是，仍有產業出現好轉，例如有一紡織廠重獲訂單已經停止實施無薪假。

與前一期相比大減逾3千人，勞動部公布最新的勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位，目前有2,008家企業，1萬2,198人正在實施無薪假，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，這一期減幅很大原因是受到月底到期影響，這種月底效應再加上3月底又是第一季末，不少企業與勞工的無薪假協商到期、仍待新一期的續簽，但在經過初步了解之後，預估在支援服務業、運輸及倉儲業的部分，「有很多都會續簽」，預計下周開始完成作業後會再回來一些。

黃維琛解釋，目前管制確定是要往開放的方向走，但對支援服務業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業而言，卻還沒有實際發生，預估這一期少的，在未來兩期會有一半以上都會回增。至於，這一波疫情有沒有讓無薪假再度惡化？他也表示，目前沒有看到明顯的變化。

開放的方向雖然仍不明朗，黃維琛指出，還是有真正停止實施無薪假的行業，在製造業中的民生工業，有一紡織公司因為陸續收到客戶訂單，停止實施100多人，也確定短期內不會再實施。