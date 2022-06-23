台東31歲確診的蘇姓男子在居家隔離期間偷溜出門，經警盤查，竟是遭台東地方檢察署發布的毒品通緝犯。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東31歲蘇姓男子被診斷為確診，本應居家隔離，卻在20日隔離期間無人幫忙購買餐食，肚子太餓只好冒險出門，因逆向停車遭到巡邏警員攔車盤查，經警方線上查詢，他竟是遭台東地方檢察署發布的毒品通緝犯，警方當場依法將他逮捕偵辦，另違反居家隔離規定則函請衛生機關裁罰。

台東警察分局豐里派出所所長黃財源、警員李奕德說，20日凌晨執行巡邏勤務時，發現1輛汽車逆向停車，於是上前盤查。沒想到蘇男一看見員警，慌亂下坦承自己是確診者，目前正在居家隔離，因為肚子太餓，沒有人可以幫忙購餐，逼不得已，才冒險要開車出去購餐。

蘇男以為員警會就此讓他返家，當警方進一步使用警用電腦查詢身份時，發現他竟然是遭台東地檢署發布的毒品通緝犯，警方當場告知相關權利後，依法逮捕偵辦，另外，有關違反居家隔離規定部分，將函請衛生機關裁罰。

台東警察分局表示，近來疫情嚴峻，確診者應遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規定，隔離期間應留在家中，非緊急狀況，切勿私自外出，增加他人染疫風險。