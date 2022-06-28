一名25歲黃姓民眾28日中午12時05分，在馬公市新生路、永順街口附近（馬公分局旁）駕駛自小客車，「碰!」一聲巨響撞上路旁的行道樹，交通分隊接獲110報案後前往現場處理，發現黃男神情恍惚，經酒測值為0；惟警方在車上發現電子磅秤，經初篩呈現愷他命陽性反應，全案將依規定以A2類交通事故涉嫌公共危險罪(毒駕)，移送澎湖地檢署偵辦。

黃男自撞的地點就在馬公分局與交通隊附近，同時也是澎湖八大型業的集中之處，警方調查發現，黃男駕駛自小客車由新生路東往西方向行駛，不明原因衝向對向車道自撞路樹，警方到場黃姓駕駛人身體輕微擦挫傷，惟駕駛人拒絶至醫院檢查治療，警方隨即對其實施酒測，駕駛人呼氣酒精濃度檢測酒測值為0.00MG／L。

黃男雖無酒駕情事，但眼尖的員警發現他神情恍惚，自小客車內還有電子磅秤，立即通知偵查隊到場，經請示澎湖地檢署主任檢察官後，對該車逕行搜索，警方於車內查獲K盤一組，黃男經初篩呈現愷他命陽性反應，全案將依規定以A2類交通事故涉嫌公共危險罪(毒駕)，移送澎湖地檢署偵辦。

馬公分局呼籲，暑假期間是涉毒的高風險期，提醒社會大眾一同關心，避免青少年遭同儕或校外人士誘騙嘗試毒品。警察機關在暑假期間，將針對青少年常出入場所加強巡查，並強力執法，以遏止毒品危害社會安全。

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