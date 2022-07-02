男駕車撞死等紅燈騎士 見警胡扯：我要去救地球

51歲胡姓男子2日凌晨4時，開車行經承德路5段及中正路路口時，高速撞上等紅燈的1部自小客車及1部機車，其中68歲的陳姓騎士送醫後傷重不治，胡男見警時神情恍惚不知所云，直說：「我沒酒駕啦！」、「我要去救地球！」事故原因警方進一步釐清中。

士林警方凌晨4時獲報，1部自小客車從百齡橋下橋時，直接撞上等紅燈的2部車輛，警消到場後，將受傷駕駛分別送醫，其中陳姓男子因傷勢嚴重，經搶救後仍宣告不治。

肇禍的胡姓男子事發後，下車坐在地上，看到警察時神情恍惚，直說沒有酒駕，還說是要去救地球，警方初查胡男並無酒駕反應，車內也未搜出毒品，因對方狀況不穩定，先將其帶回警局安置。

陳姓死者兒子難過表示，父親在附近醫院從事保全工作，每天一大早就要出門上班，沒想到停等紅燈也遭逢意外，一定要向胡男討公道，警方偵訊後，依過失致死罪將胡男送辦，另深入釐清事發原因，以及胡是否有毒駕情形。