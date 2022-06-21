29歲林女21日凌晨酒駕開BMW Z4敞篷跑車返回淡水時撞死交管工人，她不但被起底已有2次酒駕紀錄，撞人當下還企圖肇逃，被攔下後酒測值達0.77毫克；死者方姓交管工人原本擔任廚師，因疫情失業才做臨時工，沒想到第一天上班就遭撞死，姐姐怒批林女「真的是社會的毒瘤」，強調「絕對不會原諒」。

據悉，死者方男原本從事餐飲業內場廚師，因疫情遭資遣，才做臨時工賺錢，當晚是第1天在鋪路工程做交管；方男的姐姐受訪表示，方男平時非常善良，到處打工賺錢，還怒罵酒駕的林女「真的是社會的毒瘤」，強調「絕對不會原諒她」；方男哥哥也質問為什麼要讓酒駕一再發生，需要有人幫忙他們伸張正義。

新北市29歲林姓女子21日凌晨酒駕，於淡水市區撞死鋪路的交管工人，肇事後還將車輛向前駛。（民眾提供）

林女與友人今（21）凌晨自北市某餐廳喝下紅酒與啤酒後堅持載酒駕返家，行經淡水民權路時，高速撞上方男，她在現場一度想逃逸，被攔下後還朝人尖叫，事後酒測值高達0.77毫克；林女事後被查出有詐欺、毒品前科，不曾持有汽車駕照，竟已有2次酒駕紀錄，且從未考取駕照。

林女事後頭蓋藍色外套，腳踩高跟鞋，黑色熱褲露出白皙長腿被警方移送，在2名員警護送走入警局內，現場媒體問「酒駕被抓不知道要悔改嗎」、「你這次撞死人了你知道嗎？」、「你要怎麼賠償人家」，她都未回應； 她的臉書也被搜出，經常與男友放閃，還穿比基尼大秀身材，臉書上標註自己畢業於北京服裝學院，經查林女僅高中畢業，目前林女及其男友均已關閉臉書。