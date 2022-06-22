台中美髮師方兆杰，去年5月4日24小時內兩度酒駕，撞死名嘴黃暐瀚母親後，下車不是先救人、竟急赴超商買酒喝企圖規避酒測，引發社會撻伐。一審依酒駕致死罪，判刑5年4月，上訴二審，台中高分院考量方男自首，改判4年6月，原方再上訴最高法院，但於今年4月撤回上訴。對此，台中地檢署證實，已於今年4月29日發監執行。

回顧案情，方男5月4日凌晨到中市西屯區某火鍋店喝幾碗燒酒雞後，凌晨3時開賓士車返家，行經文心路3段闖紅燈遭警方攔查，酒測濃度達每公升0.25毫克，警方將他移送台中地檢署偵辦。

方男當天在地檢署應訊到近午離開，晚間10時又開車到中市1家KTV與友人聚餐，喝完啤酒後，再點1瓶酒精濃度40％的威士忌，短短3.5小時持杯敬酒狂喝43次，喝到5日凌晨2時共喝掉半瓶威士忌約350cc，竟又酒駕離開返家，於凌晨3時28分行經東興路與樹義一巷路口時，撞上穿越馬路的資深媒體人黃暐瀚母親，黃母遭撞飛倒地傷重不治。

方男酒駕當時所駕的車輛，因撞擊而擋風玻璃全碎光，顯見撞擊力道之大。（中時資料照）

事發過後，馬路上滿是車殼碎片，與遭撞婦人的物品。（中時資料照）

一審台中地院依酒駕致死罪，判方男5年4月徒刑，方不服提出上訴，台中高分院審後，考量方男事發過後自首，改判4年6月，方持續上訴最高法院，但已於今年4月間撤回上訴，全案定讞。

對此，台中地檢署證實，全案定讞後，已於4月29日發監執行，因方男於全案審理時，均處於羈押狀態，因此全案定讞後已直接從台中看守所發監。

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