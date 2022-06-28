台東豐年機場桃勤人員重摔行李 旅客直說太離譜

有民眾搭機抵達台東豐年，準備提取行李時，發現轉盤後的桃勤人員，幾乎是用摔的把行李全部丟上轉盤，有些瞬間就被摔的變形，民眾看不過去，把畫面PO上網路，民眾看了直說太離譜，航站表示會加強督導，桃勤也說會查出違規的人員嚴懲。

從民眾拍攝的畫面可以看到，在行李轉盤後方，隔著塑膠布的工作區，1名桃勤人員正在搬送行李，有大有小，只是工作人員幾乎都是用摔用扔的方式，直接丟在轉盤上，還發出碰碰的聲音，有紙箱子裝的行李幾乎快被摔到變形，離譜行為，恐怕會讓行李主人看了更心疼。

搭機的民眾說，雖然以前常看到世界各國的機場，都有類似行為，但是透過畫面，還是覺得擔心自己托運的行李真的會不保，萬一有易碎物，不就更慘了。

桃勤台東機場表示，這是個人行為，己經違反公司規定，會調查航班負責推卸行李之人員，並且進行嚴懲，台東機場則說，類似行為不可取，也會傷害機場和桃勤形象，會再加強督導，避免類似情況再發生。