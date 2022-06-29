環保署公布全台環境保護績效評比，屏東縣12項特優，創下歷年最佳成績。（林和生攝）

環保署日前公布全台各縣市環境保護績效評比，屏東縣除總體成績拿到特優，另分項考核包括環境教育、環境監測及資訊應用等11項目，同樣得到特優殊榮，締造屏東縣歷年最佳成績。

過去常被縣民詬病的空品維護改善，水汙染防治，皆獲得明顯進步，屏東縣環保局長顏幸苑認為，能有如此豐碩成果，歸功於因地制宜的管制策略，促使各項環境品質指標都有明顯改善或提升。

環保局稽查科長王奕軒指出，面對日新月異環保犯罪，除土法煉鋼的稽查取締外，精益求精的科技辦案也不能少，他舉例去年曾發生連續棄置營建廢棄物案件，由於棄置地點偏僻、監視器少，可用線索相當有限，為追查犯嫌，稽查人員共調閱19個路口、28支監視器，共2萬小時影像，不眠不休分析比對後，終於鎖定犯案車輛。

接著透過科技設備監控犯嫌，經過數日連夜監控與埋伏，終於在南州交流道附近攔截犯案大卡車，登車檢查果然載滿廢棄物，立即依違反廢棄物清理法移送，累積一年來已告發42案、查扣26部機具。

另水汙染防治科長伍展沛也分享指出，長期執行夜鷹早鳥稽查，除在離峰時段加強稽查頻率外，另以科學儀器24小時連續監測水質，搭配監視器輔助蒐集違規事證，使不法業者無所遁形。

他透露，這些成果背後是稽查人員犧牲假期，無畏下雨、烈日，還需與臭味為伍，許多稽查現場雜草叢生、蚊蟲亂竄、被惡犬狂吠追趕等，甚至要爬上幾公尺高的廢水設施、走在僅20公分寬的混凝土牆，所伴隨的高風險都是顯少為外界所知。

顏幸苑認為，所有獎項得來都不僥倖，希望外界多給稽查人員鼓勵，也盼企業須保有社會責任，讓環境得以永續。