斗六國中參加全國學生音樂比賽國中女聲合唱，自2016年迄今除2019年外，均獲特優肯定，最近獲國立聯合實驗合唱團邀請，8月10日將在台中國家歌劇院開唱，圖為今（29日）在雲林縣表演廳綵排。（斗六國中提供）

斗六國中的武術隊實力堅強，全縣武術比賽半數以上都獲金牌。（斗六國中提供）

斗六國中舞蹈團、合唱團今年代表雲林縣出賽8項，獲5特優3優等佳績，其中「丙組民俗舞」的女學生們在一片停電混亂中，深夜在遊覽車上弄妝髮、睡不到4小時，隔天又精神抖擻表演，勇奪全台最高分。

斗六國中並未成立舞蹈班，2015年由剛上任的林俊賢校長成立舞蹈社團，提供有興趣跳舞的孩子一個舞台，團員維持50人至60人，每學年徵選一次，以肢體協調、伸展、律動感為門檻，全團有三分之二並無舞蹈基礎。

林俊賢說，青春期的孩子愛動，舞蹈融合音樂及肢體美感，孩子可以發洩力氣，也能展現自信，獲得縣賽第一名有機會參加全國賽拓展視野，又是一個新挑戰；成立舞蹈團更重要的目的是培養藝文欣賞人口，對孩子與家長都是學習。

斗六國中舞蹈團去年勇奪4項縣賽第一名，包括甲組古典舞、乙組現代舞、丙組民俗舞、丙組古典舞，代表雲林縣出賽，其中前3者均獲全國特優成績，丙組古典舞優等。

今年全國學生舞導比賽在屏東六堆舉行，斗六國中民俗舞的團員下午抵達旅館就遇到停電，等到晚上仍未來電，只好全體上遊覽車做髮妝，做完已深夜11點，隔天清晨4點起床化臉妝，精神抖擻上場！

該校合唱團也在全國學生音樂比賽勇奪女聲合唱特優、管樂合奏優等、銅管五重奏優等、全國師生鄉土歌謠比賽閩南語系特優。

其中，全國學生音樂比賽的國中女聲合唱，該校合唱團自2016年迄今除2019年外，均獲特優肯定，最近獲國立聯合實驗合唱團邀請，8月10日將在台中國家歌劇院開唱。

斗六國中今晚（29日）將在雲林縣的表演廳舉行「藝饗時光－最好的我們」演出，該校管樂團、合唱團、舞蹈團、武術隊演出今年獲獎的曲目及舞碼。

斗六國中在校長林俊賢帶領8年來可說文「舞」雙全，110學年度囊括10項全國賽特優，除上述舞蹈團、合唱團亮麗成績，還獲得教育部全國教學卓越獎金質獎，全國奧林匹亞數學競賽國中組個人賽金、銀、銅牌，全國語文競賽國語演說、作文特優，全國海洋繪本特優1件，全中運直排輪3000公尺男子組接力金牌，總統盃直排輪溜冰比賽3000公尺接力男子組金牌，全國青年盃太極拳錦標賽個人第一名1項，全縣武術比賽半數以上都獲金牌。