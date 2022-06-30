過去曾有數件超標環保法規些許標準遭裁罰後，憤而提起訴願，也有部分案件裁罰遭撤銷，為了強化裁罰證據力，環保署7月1日起推出「環保標準執法應注意原則」，除非符合逕為裁處情形外，當稽查檢測超過法規且在應注意範圍內，應在30天內再次採樣檢驗後才會開罰，預估影響全國4萬5000家事業。

該注意原則影響空氣、水、廢棄物、土壤及地下水等汙染稽查，其中又以水汙染最容易有這類情況，據統計，去年針對水汙染防治法共有提出訴願共有52件，其中涉及應注意範圍以內就有8件。

環保署環境檢驗所所長張順欽表示，稽查實務上發現，部分數值會因為氣象條件、環境條件等變化，可能會在標準值上下跳動，致使部分案件遭訴願會撤銷，而依行政程序法規定，「當事人有利及不利情形，皆應注意」，因此提出此注意原則。

注意原則除了提及當稽查檢測超過法規且在應注意範圍內，除了如非法排放、因事業原因無法再次採檢等原因，應逕予開罰外，應依注意原則在30天內再次採檢，如果再次採檢仍不合格就開罰；如果未超過法規標準值且在應注意範圍，因屬易超標事業，則通知事業應自我檢視汙染防制設備功能，必要時得加強稽查。

張順欽說，據近年稽查檢測資料分析，發現「合格但屬易超標」多於「不合格但略超過管制標準」情形，因此該原則有助於易超標事業管制力道，「環保法規的重點不是罰錢，而是環境改善」。