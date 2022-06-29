溫室氣體排放量盤查為推動溫室氣體減量重要基本功，環保署日前預告擬新增第二批應辦理盤查登錄溫室氣體排放量對象，納入直接排放（化石燃料）及間接排放（用電）合計2.5萬噸以上的製造業，估計將從現行287家事業單位增加300家至600多家為應盤查對象，若未登錄最重可罰200萬元，今天邀請相關團體、業界等召開研商會討論。

據環保署統計指出，2020年溫室氣體盤查登錄統共納管287家事業單位，直接排放量達223百萬公噸，主要集中在電力、鋼鐵及石化等產業，約占全國溫室氣體排放量78％，但發電業直接排放量121百萬公噸中，現行列管以製造業為主的各行業間接排放量僅37.1百萬公噸，顯示仍有差距。

經濟部工業局代表詢問，目前的查驗機構目前僅有7家，是否有辦法應付新增加應盤查的300多家企業？環保署環管處處長蔡玲儀說，目前經濟部輔導新設立查驗機構中，而現行7家查驗機構也有人力增補，目前的查驗機構量能應該仍屬足夠。

蔡玲儀表示，按現行溫管法16條規定的排放源每年應盤查並登錄在指定的平台，環保署在2016年公告第一批應登錄的排放源包括發電、鋼鐵等行棊外，或是直接排放2.5萬噸以上的排放源，但統計發現就間接排放及發電業直接排放仍有落差，因此此次再納入直接排放及間接排放合計2.5萬噸以上製造業。

蔡玲儀說，環保署會勾稽固定汙染源及電力使用等相關資料，一旦經勾稽確認滿足條件後就會發函通知要求登錄。

至於有事業擔心登錄碳排放後，是否會與未來氣候法修法後碳費徵收有關連，「碳盤查不等於碳費徵收」，蔡玲儀指出，依現行環保署規劃的碳費徵收最快為2024年徵收，對象為由大到小，碳盤查目的原因仍與階段管制目標相關。