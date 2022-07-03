曾爆發「魚死網破」之亂的國民黨主席朱立倫與國民黨台北市前議員羅智強，日前在資深媒體人趙少康的邀約下「破冰」，羅智強也表示將啟動「快樂配角—縣市長參選人推薦列車」。羅智強今（3）日指出，他第一個要輔選的縣市長候選人就是國民黨屏東縣長參選人蘇清泉，除了透露兩人之間的淵源外，也宣布下午將與蘇清泉一同前往屏東鹽埔朝鳳宮出席活動。

羅智強在臉書表示，當他決定在2022只當一位配角，在全台協助輔選時，就一直在思考第一位輔選的縣市長候選人是誰，最後他決定第一位要輔選的人就是蘇清泉，並透露一段蘇清泉不為人知的溫暖故事。

羅智強指出，兩袖清風的他，過去有一段時間被抹黑成十惡不赦的貪官污吏，即使遠走美國大學訪問學人一年，離開一切的流言紛擾，但回到台灣時還是有許多昔日好友避他唯恐不及，讓他在台灣幾乎無路可走。

羅智強回憶，當時他決定從屏東一邊進行演講、一邊徒步走回台北，但是被貼上的標籤還是相當沉重，蘇清泉卻不懼流言，直接為他舉辦一場演講讓他可以向鄉親宣揚理念，事後他疑惑地詢問蘇清泉不怕名聲被他連累嗎，結果對方笑說「我相信你的為人，我知道你是被抹黑的，媒體輿論，對你並不公道！」

羅智強表示，雖然常常聽見「人情冷暖」這4個字，但沒有親自走過低谷的人，很難體會「冷」時的蕭瑟，以及得到扶持時，那股從內心深處蘊出的暖流。羅智強說，蘇清泉是一位非常有正義感的人，他相信蘇清泉會是一位最棒的屏東縣長，值得大家支持。