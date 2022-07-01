新北市洪姓確診男子去年5月因情緒失控在雙和醫院持刀砍傷3名護理師，遭警方強力壓制，洪男事後被裁定羈押，並被檢察官依殺人未遂、重傷害等罪嫌起訴。新北地院今宣判，依殺人未遂、重傷害、傷害罪判處洪男12年6月徒刑，全案可上訴。

檢調調查，洪男去年5月31日擅自走出病房，不滿陳姓、蔡姓護理師制止，便基於殺人犯意，將水果刀藏於身後，持刀猛捅另一位施姓護理師背部、胸部多下，施女倒地呼救，洪男又拿刀捅了對方腹部多下。

未料，陳姓、蔡姓護理師出言制止時，洪男又拿刀衝向兩人，在蔡女協助扶起施女時，持刀刺傷蔡女腹部，之後又持刀刺傷陳女胸口，陳女雖試圖奪刀，但刀柄已掉落在地，無法奪取，陳女也因傷倒地，但洪男仍殺紅了眼，往對方腰腹會陰處猛捅，造成對方多處失血。

洪男犯案後，甚至不顧感染風險，故意對醫護人員吐痰，並用言語羞辱醫護人員，在醫護人員協助其更換尿布時，還用不雅言語辱罵，使醫護人員心懷憤恨。

檢方認為，洪男拒絕遵守防疫規定，擅自逃離醫院，又基於殺人犯意持刀砍人，遵法意識薄弱，有畏罪逃亡之虞，且犯案後仍攻擊、羞辱醫護，不噂手隔離指示，罔顧他人生命、健康、安全，對醫護人力問題雪上加霜，險些成為防疫破口，若僅以其他強制處分替代，難以期待洪男會自主遵守相關規範，甚至再次造成衛生、警政負擔，建請法院從重量刑。

法院審理期間，陳女也到庭陳述，她右手4條韌帶2條神經被砍斷，不僅一段時間無法工作，評估復健期長達半年，事後常因疼痛難以入眠，甚至還出現掉髮等症狀，當眾將止痛藥、安眠藥等藥袋拿出，要求洪男像個男人一樣面對，不要逃避。