新北市孫姓男子2019年8月間與網友小瑜（化名）見面，2人原本約好要去KTV唱歌，孫男卻因故缺席，小瑜為他墊付包廂費用，便在數日後傳訊向孫男討要欠款，未料孫男卻傳訊稱「想跟妳做愛」、「想用舌頭嘴巴滿足你」等訊息，還說已經搬到小瑜家附近，小瑜不堪孫男變態行徑，提告求償，新北地院判處孫男賠償8萬餘元。

判決指出，孫男2019年與小瑜相約到KTV包廂唱歌，但卻因故無法到場，要求小瑜代墊1449元包廂費用，並承諾會返還欠款。不過，孫男數日後收到小瑜LINE訊息，要求返還欠款時，卻傳訊稱「我們去泡溫泉」、「過夜我會親你」、「要來跟我做愛嗎」。

小瑜見狀立刻傳訊詢問對方是否瘋了，但孫男仍持續傳訊稱，「我認真的」「想跟妳做愛」、「做愛也可以很紳士」、「好好愛撫」、「我是啊我對你很變態」等語，還暗示小瑜已經搬到她住家附近。

小瑜發覺人身安全受到威脅，氣憤提告求償50萬元，孫男到案後表示，他傳訊當日在家中喝酒，酒醉之餘才會傳訊給小瑜，事後已向對方道歉，並認為小瑜求償金額過高。

不過，法官認為，小瑜在孫男傳訊後一再表達反感，要求對方自制，但孫男仍多次傳訊，想要對方與他發生性關係，明顯違反小瑜意願，冒犯小瑜，使其心生畏懼，因此孫男行為是故意侵權的性騷擾行為，應當負損害賠償責任，因此判處孫男賠償8萬1449元，全案可上訴，