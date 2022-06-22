現代人大多靠通訊軟體聯繫，其中又以LINE最為盛行，一名女網友抱怨，最討厭朋友總是傳一句「在嗎？」 就沒下文，她氣炸問「不能直說要幹嘛嗎？」更認為會傳「在嗎？」有八成都不是好事，貼文釣出不少苦主認同說，「誰傳這個我都放到隔天」，但也有人認為「在嗎？」具有時效性，「如果對方不在，打一大串浪費時間很沒意義」。

原PO近日於論壇《Dcard》表示，用LINE和朋友聊天，最討厭的是只傳一句「在嗎？」也不接著說發生什麼事，令她相當不滿，質疑「難道不是能直接說要幹嘛嗎？而且通常直接傳『在嗎？』八成都沒好事」。

文章引發網友共鳴，「只要LINE我不說重點，我都不會回」、「我都隔兩天再回：抱歉沒看到訊息」、「這種我都至少放一天」、「誰傳這個我都放到隔天」、「這個通常就直接不讀，如真的有事就會再傳，另外也討厭傳圖片，打一下字很困難嗎？」、「我更討厭只傳一句『我問你喔』 然後沒下一句」。

不過也有人認為，「在嗎」具有時效性，代表傳訊息的那方當下有很急的事，必須馬上解決，「很熟的朋友我會馬上回，因為這樣打一定有事要找我」、「我會這樣打耶！因為我會這樣講代表這件事可能要現在說，或是當下做才有用，如果對方不在，打一大串浪費時間就很沒意義啊」、「我也是會丟一句『在嗎？』的這種人，這樣問就是想雙方都在，再講事情」。