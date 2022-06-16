618年中慶不再是電商獨有，今年多家百貨也搶618商機，紛紛推出線上下的優惠活動搶客，像Global Mall「環球Online」線上購物就在24日前推出「年中感謝祭」，不僅推出五大品類下殺4折起，更祭出天天領天天折50、周周抽618折價金、許願商品抽618贊助金、滿額最高折500等共計高達10種滿額折價券，還有20日前每日共計美食爆品10元起天天開搶，預計本檔將帶動「環球Online」較去年同期業績成長4倍。

Global Mall環球Online的生活工場日本麗克特Grand Melt煎烤盤，原價3990元，優惠價2980元。（Global Mall提供）

Global Mall環球Online的PRINCESS荷蘭公主極輕無線吸塵器，推薦價2990元，享滿1500元領券折100元優惠。（Global Mall提供）

此次Global Mall「環球Online」加碼回饋會員，24日前會員天天皆可領限量50元折價券，單筆消費滿160元即可使用一張，相當於69折優惠，更加碼618一路抽，包括19日前會員登入即免費享有抽獎資格，有機會獲得618元折價券，消費滿2000元即可使用，30日前線上購物累積滿兩筆，也能抽618元折價券，消費滿2000元即可折抵，環球Online再回饋「許願商品抽618贊助金」，明（17日）前至新北中和環球粉絲團，分享讓自己充滿幸福感的商品，將抽出10名幸運兒，贊助每位618元購物金購買，還有多項限量滿額折價券「最高現折500」，消費滿1500元領券現折100元、滿3000元現折220元、滿5000元現折500元，17日至19日還能享點數放大抵，100點點數可折抵100元。

Global Mall環球Online的弄餅家千層餅，現烤千層餅鮮肉口味，19日當天開搶價10元，線上下單、桃園A8兌換。（Global Mall提供）

另外「環球Online」618檔期加碼推「每日美食爆品10元起」，20日前每天中午12點限量開賣不同美食，線上下單、指定店內專櫃領取，集結上百項美食推10元或5折起優惠，包括「讃岐製麵所」北海道可樂餅、「珊瑚橘」指定紅茶、「波波食堂」原味雞蛋仔、米哥「檸檬蛋糕」通通10元超值價，還有獨家組合優惠「Amo阿默蛋糕」經典下午茶四入組，限量領券優惠價999元，相當於77折優惠，購物、美食優惠一次滿足。