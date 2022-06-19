大陸「618」電商購物節18日落幕，相關數據反映出大陸最近因疫情及封城措施，似乎影響到民眾消費表現。電商平台京東19日凌晨公布，「618」期間，累計下單金額逾人民幣（下同）3,793億元創新高，但年增率僅10.3％，創下歷年最慢紀錄。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，「618」是僅次於「雙11」的網購盛會。京東早年為了和阿里巴巴的「雙11」競爭，發起「618」電商購物節。各大電商平台都會在這兩個購物節推出大型優惠促銷活動，藉此刺激銷量。

然而，2021年「雙11」已顯現增長疲態，類似的大陸電商購物節，已告別超高增長時期。2022年，阿里巴巴、拼多多都傾向於不公布「618」銷量數據。

2022年「618」有兩大背景值得關注：一、疫情導致封城措施，嚴重干擾物流，短期內爆發的快遞量將加劇物流壓力。二、大陸經濟因為第二季封城受到打擊，以消費受損最重，需要借助「618」提振消費市場。

此外，2022年參與「618」的商家有一大特點，從過去的促進銷售、樹立口碑，變成目前的「求生存」，此一變化主要是受到外部環境影響。

澎湃新聞報導，雖然「618」銷量優於預期，但有商家說賺不到錢。上海速爾電商總監聶偉表示，「618」銷售數據年增40％，但受到疫情影響，4月銷量年減70％。利潤下滑、庫存累積，疫情波及整個供應鏈，進而影響多地。2022年該公司利潤與往年持平，主要是物流、倉儲成本很高，拉低銷量帶來的增長。