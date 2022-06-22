經營85度C的美食-KY(2723)股東常會通過配息5元，20日以100元參考價除息交易，當日填息40％後翻黑挫跌4.1％，隔日反彈5.32％重返填息路，今（22）日不畏大盤重挫，開高後放量勁揚6.93％至108元，3天完成填息，早盤維持近3％漲幅，表現優於大盤。

美食-KY在美國強勢復甦降低中國大陸受疫情衝擊下，2022年首季稅後淨利2.39億元，季增34.1％、年減4.95％，每股盈餘（EPS）1.33元。5月自結合併營收15.43億元，月增20.83％、年減7.17％。累計前5月合併營收76.77億元，年減5.86％。

投顧法人預期，美食-KY受華東地區大規模封城影響，第二季營收估雙位數「雙降」至約41億元，每股盈餘估降至近2年半低點。其中，中國大陸營運估小幅虧損、營益率負1％，美國及台灣市場營益率則穩定維持約10％。

展望後市，隨著上海6月正式解封，更多門市恢復營業，美食-KY預期有助整體營收加速反彈。而美國市場前5月營收不僅優於近2年同期，亦較疫情前的2019年同期雙位數成長，目前全美共67家門市，未來規模擴張有助挹注營運成長動能。

投顧法人認為，美食-KY近期股價偏弱，主要反映營運表現受中國大陸封城影響，但目前最壞時期應已過去，加上台美2地營運復甦趨勢確立，未來營運可望轉佳，且逾5％的高殖利率支撐股價下檔壓力，維持「買進」評等、目標價110元。