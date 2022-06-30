新北市汐止區某美語捕習班李姓老師，今年3月11日因國小六年級學生爭執，竟然教唆兩人互打對方巴掌，直到其中一方認輸，勝者可以獲得10元獎勵，李姓教師還面帶微笑，「要有氣勢喔」，兩學生證稱「老師一直用言語刺激我們」，案經雙方父母提告，士林地檢署偵結，認定李姓教師涉犯教唆傷害罪，並建請法院依照《兒童及少年福利與權益法》加重其刑。

42歲李姓老師在班上負責協助課後輔導、安親照護，見兩學生吵鬧後，提議網路上看過「打巴掌遊戲」，就是兩人互打巴掌，直到其中一方認輸為止，老師願意提供15元獎金。在場人錄影的同學證稱老師有對兩人說「有氣勢喔」、「手要小心喔、不要打耳朵」、「如果犯規要打兩下喔」等話語。

參與互毆的學生證稱，「老師叫我們面對面站好，然後剪刀石頭布，贏的人可以先打巴掌，原本我們都拒絕，但老師說想看，就一直用言語刺激我們，就是激將法」。另外則稱「我們開始都說不要，老師說真男人就要這樣解決事情」。

兩學生兩學生互相呼對方巴掌各10幾下，兩人臉頰都出現疼痛、挫傷，檢察官勘驗手機影片發現，李姓老師站在旁邊觀看，並面露微笑，甚至說「要有氣勢喔」，已經涉犯教唆傷害、公然侮辱等罪嫌，依法予以起訴，另外兩名學生均未滿12歲，建請法院加重其刑。