女星黃嘉千和先生夏克立是公認的模範夫妻檔，兩人結婚16年育有漂亮女兒夏天，豈料，今（6）日傳出異國婚姻生變，黃嘉千稍早也透過律師賴芳玉發聲明證實，不僅兩人恩愛畫面已成追憶，在暑假過後預計會對簿公堂；而賴芳玉律師資歷驚人，曾負責賈靜雯、張清芳、大S等人的離婚官司，其中張清芳在訴訟中獲得16億元贍養費，讓她一戰成名。

黃嘉千在2006年和加拿大籍的夏克立結婚，3年後生下女兒夏天，夫妻倆經常牽手同台，或是替對方作品加油打氣，其中夏克立帶夏天參加親子實境秀《爸爸去哪兒3》，讓一家三口幸福模樣深深留在觀眾腦中；沒想到今日黃嘉千被爆出正在和夏克立進行離婚官司，震驚演藝圈。

黃嘉千透過賴芳玉律師證實正在進行離婚訴訟。(圖/ 黃嘉千提供)

稍早黃嘉千也透過賴芳玉律師發聲明，證實離婚一事，令許多粉絲感到惋惜，畢竟銀幕夫妻檔卻走到對簿公堂，她一定不好受；不過，有網友注意到黃嘉千聘請的律師大有來頭，昔日經手過賈靜雯、柯以柔、何如芸、張清芳、福原愛和大S等女星的離婚官司。

在賴芳玉負責的訴訟案件裡面，最有名的就是張清芳在離婚官司後獲得16億元贍養費，恢復單身，這一戰也被視為賴芳玉的代表作，更成為女星御用的王牌律師；平時賴芳玉也會在臉書粉絲專頁分享各種案例，以女性婚後會遇到的狀況為大宗，貼近生活，也讓民眾更了解這些法律知識。

以下為黃嘉千聲明稿全文：

今日媒體報導關於本人離婚事件，驚動很多親朋好友，紛紛來電表達關心，在此感謝也很抱歉。

離婚的決定與過程非常的艱難，這個決定也是很不得已，誠摯不希望因為媒體報導傷及無辜的孩子。

最後，再次因個人家務事，占用社會資源，深感抱歉，疫情期間，希望大家平安健康。