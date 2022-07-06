女星黃嘉千今（6日）透過律師發聲明，承認與夏克立16年異國婚姻生變，但未多談兩人感情觸礁的原因；事實上，黃嘉千早在3年前就說過這場異國婚姻充滿假象，一度讓老公失去對她的信任。

黃嘉千2019年在《愛在檳城生命分享音樂會》提到很多人都會羨慕她跟夏克立的婚姻很幸福，但黃嘉千自認不善於溝通，遇到摩擦就會想要逃避，直言：「我害怕不和諧，不懂得怎麼溝通，所以我用謊言來經營我的婚姻。」

這樣的做法使得婚姻出現嚴重的問題，因為對夏克立來說，就算是善意的謊言，仍是說謊的一種，黃嘉千舉例：「那種謊言就好像女生去買衣服，老公問多少錢，女生回2000，但其實是1萬，好像很多女生這樣做齁，但對於我老公來講是很嚴重的事情。」

不過，黃嘉千對外仍稱自己過得很幸福，但內心明白只是假象而已，「我一點都不快樂，我的婚姻非常有問題，因為我老公已經失去對我的信任」，所以每次回到家都會很煩惱要如何跟丈夫溝通，一點都不如外界想像中的幸福。

為了修補婚姻，她特地學習溝通的相關課程，研讀聖經時讀到「一定要順服」，決定照做，老公說什麼就做什麼，也慢慢不再執著對方的缺點，但這個過程中，黃嘉千內心感到委屈，常常氣得要死還是得忍耐，忍到快得內傷，坦言：「我好痛苦…我的婚姻越來越糟糕，我家裡好不快樂」；後來黃嘉千回到教會禱告，哭著向上帝下跪：「我不想要再裝了，我想要坦白一切」，此時，她好像看到夏克立也在哭，才發現自己傷害了老公，也驚覺自己的問題是擔憂老公發現她的缺點、害怕對方不愛了。

夫妻倆經過一番的努力，終於慢慢找到溝通的方式，未料還是走向離婚一途，令外界不勝唏噓。