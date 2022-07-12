一名女網友透露，她的婆婆近期打算賣掉正在居住的公寓，購入大樓，公婆提議大樓登記婆婆名下，房貸則由老公繳，雖婆婆提出補償方案，但她覺得沒保障，好奇發問網友。文章一出旋即引起熱議。

這名媳婦在論壇《Dcard》結婚板發文，透露老公有2個弟弟，她與老公同住在公公名下的公寓，公婆則與小弟同住另間公寓，2家僅需步行3分鐘；先前因二弟出事，婆家經常有不明人士上門找碴，公婆便決定搬家，計畫賣掉目前住的公寓，買一棟大樓與小弟家同住，但要求大樓登記婆婆名下，房貸則由老公出。

原PO不能理解，大樓非登記老公名下，卻得繳房貸，甚至大樓是給小弟一家住，她與丈夫仍住舊公寓；原PO表示，婆婆說自己購入的美元保單受益人是老公，數度強調自己不會虧待她與老公，但她難以被說服，認為幫忙繳房貸很沒保障，好奇發問眾多網友的看法。

文章曝光後，多數網友表示，「不會」、「不會呀，但若公公房子需要付租金，價位合理，我會支付」、「不會，通常幫繳房貸別人在爽，她說保險美金給妳們，只是畫大餅別相信喔…沒有白紙黑字會翻供，千萬別答應」；也有網友建議，「你搬出去讓婆婆和小叔來住你們家不就解決了嗎？」、「你們應該先搬離公公的房子，自己先去買自己喜歡的房子付貸款也會甘願」。