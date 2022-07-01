新北市三峽有位高齡92歲的奶奶，5月24日緊急從長照機構送醫時，傳出一度因奶奶確診遭醫院拒收，轉而在另家醫院急診室等了29小時才有專責病床，但奶奶還是於28日逝世，家屬質疑政府部門督導失職；今(1)日新北市衛生局長陳潤秋表示，當時專責病房確實有空床，但奶奶急需的是專責ICU病房，當天的空床率只有10幾％，有一些醫院的專責ICU病房確實有滿床的狀況。

今天新北市府招開例行的疫情說明會時，有媒體提問指出，今日下午有家屬出面批評，表示這位92歲奶奶一開始送三峽的醫院候被要求快篩，但篩出確診候對方卻不收，之後改送另一家醫院但沒病床，在急診室等了一天半才收治，但後來在5月28日過世，想請問當時不收病患的原因是什麼，另外5月24日當天新北市副市長劉和然在記者會上說，新北空床率還有三分之一、有600多床，質疑是市府刻意美化數字，請問是否有延誤。

對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，據該機構表示，這位92歲奶奶是患有多重慢性疾病、以及癌症的病患，家屬在機構的時候，有簽過DNR，也就是「不實施心肺復甦術」。

陳潤秋說，5月24日晚間奶奶有出現病情的變化，機構的護理師就立刻給予支持性的療法，並協助聯繫了3家醫院，其中2家都表示可以收治，一家有病房，另一家則需要在急診候床，後來家屬決定選擇去需要在急診室候床的醫院治療，病患送到該醫院急診室的時，在治療時家屬有再簽一次DNR。

陳潤秋表示，之後醫院給予了抗病毒藥物瑞德西韋的治療，並且安排收治在專責病房，衛生局事後檢視了這次整個送醫過程，機構在當時立刻聯絡了3家專責醫院，除了第1家醫院的專責病房幾乎滿床外，另外2家的醫院都有表示可以收治，並沒有拒收的狀況，送抵醫院後也都給予支持性以及抗病毒的治療。

陳潤秋指出，至於說專責病房空床的狀況，根據醫院的判斷，這位病患是需要住在專責ICU病房，由於當時市府有啟動居家照護，所以醫院的專責病房空床率是在30％，但專責ICU病房的需求則比較高，像當天的空床率只有10幾％，有一些醫院的專責ICU病房確實有滿床的狀況。

另外家屬也質疑長照機構對長者綠色通道一問三不知，市府對於政策的推行是否有改進的空間；對此陳潤秋表示，其實在機構的綠色通道，最主要的是機構要送到醫院，跟醫院聯繫的一個管道，而長者的綠色通道，是提供給長者去防疫門診就診的時候，給他們優先照護的一個通道。