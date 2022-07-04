新北市三芝區今(4)日下午有名男子在進行修樹作業時，不慎從約2層樓高的高度跌落地面，當場失去生命跡象，目前已送到淡水馬偕醫院急救中。

這名約60歲的楊姓男子，在今天下午1時43分許受雇於社區修剪花木，疑似施工不慎，從約兩層樓高的距離摔落地面，警消獲報趕抵現場時，只見楊男面朝地面，疑似頭部遭到重創當場失去生命跡象。

楊男目前在施工同事的陪同下，緊急送往淡水馬偕醫院急救，警方也在現場拉起封鎖線並查訪相關人員，以釐清案情。