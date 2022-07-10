女網友身穿緊身洋裝在斜坡玩滑板，原本過程看似順利，最後她卻不幸失足摔倒，當場跌躺在地，雙腳抬起時還走光露出內褲、膝蓋受傷。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

1名女網友PO出她第一次玩滑板的影片，她當時身穿緊身洋裝在斜坡玩滑板，原本過程看似順利，卻在最後仍不幸失足摔倒、跌躺在地，雙腳抬起時還走光露出內褲、膝蓋受傷；影片曝光其他人笑說「好療癒，感謝妳提供歡樂」、「感覺好痛，但莫名覺得有點可愛」。

該女網友將自己練習滑板的影片分享在臉書「爆廢公社」，影片中她身穿米色連身洋裝，露出美腿，她先是練習起步，接著一路「看似」順利地滑行，不過下秒她突然失足，讓滑板往前滑，自己則當場「仆街」跌在地上，滾了一圈後全身躺地，腿部還高舉，一度露出內褲，影片中用草莓圖案巧妙擋住走光處。

女網友身穿緊身洋裝在斜坡玩滑板，原本過程看似順利，最後她卻不幸失足摔倒，當場跌躺在地，雙腳抬起時還走光露出內褲、膝蓋受傷。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該女網友疑似想剎車卻不慎失誤跌倒，躺在地上時她用雙手摸膝蓋，作勢護住四肢，但一度走光，她最後PO出影片笑說「我人生第一次的滑板體驗，真的巴比Q了」，影片最後她換了另一套細肩帶背心與熱褲，膝蓋處則有包紮痕跡，吸引不少網友按讚、留言。

其他網友紛紛留言「第一次滑板穿拖鞋還短裙，算妳有勇氣」、「好療癒，感謝妳提供歡樂」、「第一次就長下坡…勇氣可嘉」、「美女+笑果，我重複看好幾次」、「犧牲自己逗大家開心，謝謝妳」、「感覺好痛，但莫名覺得有點可愛」、「難怪我那麼討厭吃草莓」、「這輩子最痛恨的就是草莓」。