1名男網友在《Dcard》發文，數月之前他在超商預購2款賽車模型時，參加了抽獎跑車瑪莎拉蒂的活動，怎料他在爺爺過世後的第2天，竟收到抽中瑪莎拉蒂的通知，認為一定是爺爺惦記他始終夢想有自己的車，直呼「謝謝爺爺給他最後的大禮」，貼文一出引起熱議。

原PO在社群網站《Dcard》寫下，他日前看到超商在賣模型車，便興奮買了2款，當時還附贈2張瑪莎拉蒂的抽獎券，他碰運氣順勢參加，不料日前爺爺因為癌症病逝，在爺爺出殯後2天，他接到了一通電話，告知他抽中了價值358萬的瑪莎拉蒂轎車。

原PO說，他一開始還不相信，以為是詐騙電話，經多次重複確認及核對資料後，確定中獎者就是他本人，當天下班馬上衝到爺爺神主牌前，跪下跟爺爺說：「謝謝祢給我這麼大的一個禮物。」他解釋，爺爺在過世前就知道他一直想要買車，沒想到竟用這種方式送他最後的大禮。

文章曝光後，吸引大批網友們留言：「要好好謝謝爺爺喔」、「恭喜中獎，享受個幾年再賣掉」、「如果經濟能力無法，養這種車會很累」、「在爺爺病逝前，你一定是位孝順的孫子，恭喜你，替你開心，記得不要超速 ，要好好珍惜爺爺送你的禮物，這輛車無可取代」、「剛開始以為模型車，結果真的抽中一台車」、「爺爺好疼你」。