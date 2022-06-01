呼應疫情下的零接觸消費趨勢，國內超商龍頭統一超（2912）再推便民新服務，旗下OPENPOINT APP應用程式，領先同業將推出「中獎發票智能兌獎」功能。

統一超主管表示，2021年使用OPENPOINT APP發票日誌管理發票的中獎人超過200萬人次，除既有頗受消費者好評的「一條龍式管理消費紀錄」、「自動對獎」功能外，6月6日起功能再升級，將提供全新的「中獎發票智能兌獎」功能。

存入APP發票日誌千元（含）以下、且未綁定金融帳戶領獎的中獎發票，可直接線上預約兌換超值商品組合，就近到6,400家統一超門市快速兌換、商品提貨，及消費發票立即存入OPENPOINT會員帳戶，而且無須一次領完、可分次取貨，快速、超值、好便利！

OPENPOINT APP「中獎發票智能兌獎」已取得獎券兌換預約系統新型專利，全新功能串聯OPEN錢包、icash2.0、icash Pay等三大支付工具，以及發票日誌，提供消費者一條龍式管理消費紀錄、自動對獎、智能兌獎等三大生活體驗。

統一超主管表示，由統一超經營、可跨通路使用的OPENPOINT APP，2021年度開啟人次高達35億人次，會員活躍度更持續以兩位數快速成長。根據2022年資策會產業情報研究所（MIC）零售電商消費調查報告，OPENPOINT APP也名列便利商店APP使用排行第一名，為公司推展「會員經濟」的重要秘密武器。此次隨著全新開發的「中獎發票智能兌獎」新功能上線，期望再創另一波使用好評高峰！