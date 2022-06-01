搶攻年產值超過百億元的商用與量販咖啡豆市場，並在後疫時代以創新經營策略擴大營運規模，本土連鎖咖啡第一品牌路易莎咖啡除持續拓點展店，並決定挾「精品烘豆」的品牌優勢，全力開發3rd WAVE第三波量販精品咖啡豆系列，針對企業、餐飲業及大量咖啡豆需求的客戶，提供訂閱制或購買4磅以上的客戶，每磅最低46折289元起（相當於門市販售的半磅145元）的超級優惠，並由咖啡顧問專屬服務，量身規劃您的咖啡生活，開創 D2C（Direct to customer ）新商業模式。

路易莎3rd WAVE第三波量販精品咖啡豆系列，是由創辦人黃銘賢自領軍成立的研發團隊，針對國人偏好風味與烘焙度，嚴選全球各產區代表性精品豆，全新研發調製的精焙配方豆，並分別有：行家、老饕、職人及大師系列。「與更多人分享一杯好咖啡」，是路易莎的核心目標。黃銘賢希望，除了門市服務之外，能夠將精品咖啡推廣給企業用戶或餐飲業或自宅咖啡老饕等，讓好咖啡更貼近生活。

基於市場區隔，路易莎3rd WAVE第三波量販精品咖啡豆，不同於一般路易莎門市的咖啡品項，及1/4、1/2磅包裝。而是以每包一磅，最少購買量四磅起，由於少了經營門市的固定成本，可以更平價提供精品咖啡豆。

路易莎量販精品咖啡豆有三種訂購方案，A.即購隨享：單次購買4磅以上，每磅最低優惠319元起。B.訂閱贈豆：每個月訂購10磅以上。C 購機優享：可以選擇全新咖啡機，搭配4磅咖啡豆，每月最低1,800元起。

路易莎秉持對烘豆的執念，從精品咖啡強化「Heavy Coffee Drinkers」服務，成為咖啡業唯一獲得國家品質獎及創業楷模的殊榮。黃銘賢認為，疫情是衝擊，卻也是轉機，未來門市不再只是等客人上門，可以主動開創D2C（Direct tocustomer ）全新商業模式。由於路易莎 530家連鎖體系中，有380家是加盟店，最需要總部的支持發展，因此，3rd WAVE第三波量販精品豆，全都是遴選優秀的加盟主擔任行動咖啡顧問，提供完整的專業訓練課程，幫他們不斷延伸人脈拓展D2C新商機，直接面對消費者、培養忠實會員，建立長遠的關係。黃銘賢強調：「唯有共好，連鎖體系才能永續發展。」

路易莎3rd WAVE第三波量販精品咖啡豆系列，都是透過全新開發的黑卡線上系統訂購與支付，拋開傳統人為的直銷形式，唯有透過完整的數位化完成，才能飛速利用無線網絡拓展商機。客戶可以指定熟悉的咖啡顧問，或由總部遴選，並設有客戶的考評機制，不斷自我要求檢討提升服務品質，才能共創更大商機。