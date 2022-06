俄羅斯入侵烏克蘭進入第4個月,美國總統拜登31日投書《紐約時報》(New York Times),強調美國在俄烏戰爭中的立場,以及美國會怎麼做、不會做什麼。拜登表示已經決定提供烏克蘭更先進的火箭系統,但強調不尋求北大西洋公約組織(NATO)與俄羅斯之間開戰,美國也不會試圖要俄羅斯總統普丁下台,他強調只要美國或盟友沒有遭受攻擊,美國就不會派兵參戰。

拜登的投書標題為《總統拜登:美國會在烏克蘭做什麼、以及不會做什麼》(President Biden: What America Will and Will Not Do in Ukraine),他在文章開頭表示,烏克蘭讓俄羅斯驚訝,烏克蘭人的犧牲、勇氣及在戰場上的成功也啟發全世界,由美國帶領的盟國提供烏克蘭史無前例的軍事、人道及財政支持,他說,隨著戰事推進,「我想要表明美國在這些努力中的目標。」

他說美國的目標很明確:「我們希望看到一個民主、獨立、主權、及繁榮的烏克蘭有能力阻止、防禦自己免於受到進一步侵犯。」

他引述烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)所說這場戰爭「只會透過外交結束」,「每一場協商都反映了地面的事實,我們快速行動提供烏克蘭大量武器及彈藥,讓烏克蘭能在戰場上作戰,並且在談判桌上能處於最強而有力的位置。」

「這也是為什麼我決定提供烏克蘭更先進的火箭系統及彈藥,讓他們能在烏克蘭的戰場上更精準打擊目標。」

拜登說將會持續與盟友合作制裁俄羅斯,強調是對一個主要經濟體的最嚴峻制裁,美國也將持續提供烏克蘭先進武器,包括標槍(Javelin)反戰車飛彈、刺針(Stinger)防空飛彈、強大火砲、精準火箭系統、雷達、無人機、Mi-17直升機及彈藥。

除了軍備,美國也將支援數十億美元的財政援助,與盟友、夥伴合作應對全球糧食危機,美國也將幫助歐洲盟友降低對俄羅斯能源的依賴,加速轉換至乾淨能源。

有關北約,拜登說將與盟國持續增強北約東翼的軍力,他歡迎芬蘭及瑞典申請加入北約。

不過拜登強調,不尋求北約與俄羅斯之間爆發戰爭,「即便我非常不認同普丁,認為他的行為令人憤慨,美國不會試圖尋求普丁下台。」

他說只要美國或盟國沒有遭受攻擊,美國就不會直接參與這場衝突,「不管是派美軍前往烏克蘭作戰或攻打俄軍」,「我們並不鼓勵或幫助烏克蘭的打擊越過邊界,我們並不想只是為了給俄羅斯製造痛苦而延長戰爭。」

拜登也強調,不論公開或私底下,都不會施壓烏克蘭在領土上讓步,「那是錯的,違背既定原則。」

(持續更新)