慧與科技 開發出全球最快超級電腦 21:492022/05/31 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 慧與科技（HPE）稍早宣布，與超微（AMD）及美國能源部橡樹嶺國家實驗室共同開發出全球運算速度最快的超級電腦Frontier，採用慧與的Cray EX平台系統及安謀架構的超微EPYC處理器晶片。Frontier完成測試後將由美國空軍及能源部營運。 全台最大捷運聯開案 「十四張站暨南機廠土地開發案」公告招商 全球人壽 公益活動報名啟動 西柏推Hyshare Pro無線投影系統 #系統 #全球 #慧與科技 #超級電腦 #Frontier 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 成長的不混亂 杜書伍曝聯強的經營理念 踏實做好機制 07:112022/05/31 財經 供不應求 能源、原物料基金一飛衝天 04:102022/05/31 投資理財 采鈺科技發表業績 預計6月上市 04:102022/05/31 投資理財 全球小麥危機 沒預期般嚴重 04:102022/05/31 全球財經 受惠電子零組件表現 4月景氣燈號再亮綠燈 12:022022/05/31 財經 唯一員工海外輪調 雄獅釋出500職缺大舉徵才 12:032022/05/31 財經 權證市場焦點－萬海 跨遠洋線獲利強 04:102022/05/31 證券．權證 全球最強中國超算未參與評選 美終於重回超級電腦競賽榜首 18:292022/05/31 兩岸 時論廣場》懷念那世界連結的味道（趙政岷） 20:062022/05/31 時論廣場 全球股市慘綠 商品原物料獨占鰲頭 04:102022/05/31 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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