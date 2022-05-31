慧與科技（HPE）稍早宣布，與超微（AMD）及美國能源部橡樹嶺國家實驗室共同開發出全球運算速度最快的超級電腦Frontier，採用慧與的Cray EX平台系統及安謀架構的超微EPYC處理器晶片。Frontier完成測試後將由美國空軍及能源部營運。