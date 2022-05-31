聯強總是超前部署！聯強總裁杜書伍表示，過去他曾在某一個場合聽到一句話－「成長的不混亂」，覺得很有道理，就把它當成聯強非常重要的經營理念，因為企業在成長的過程蠻容易陷入混亂，所以如何踏實做好機制就非常重要，但如何做到成長過程不會混亂，就需要靠「有機制的運行」，所以，聯強過去做了一些整改、營運機制以及運用MSP等平台運作，就是希望在成長過程不混亂。

其次，成長要以足夠提高效益、提高生產力的方式成長，而不是等比的成長，杜書伍舉最近的通膨為例，面對目前的國際經濟情勢，企業抗通膨同時還要加薪才留得住人才，如何解決這些成本墊高問題？只要提高每一位員工的生產力，企業就不怕給員工高薪。

「風浪愈大時，更是相對競爭力提升的時機」，杜書伍表示，這兩年來，全世界遇到各種的風浪，從中國封城延燒至全球許多國家封城、俄烏戰爭、一直到供應鏈斷鏈、目前的通膨，每天都在變化，連動效應非常複雜，唯一不變的是企業本身的體質，杜書伍強調，聯強在2008年金融危機以來一路練就一身武功，才能在這兩年疫情爆發時，還能進一步促使聯強再成長。