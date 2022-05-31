「世界」的範圍與意義，是依存於人們的視野而變動的。疫情當前，你的世界有多大？是居隔的小房間內？還是有網路、有世界？儘管不能出國，你已與世界各地人士談完生意，在網上看盡了各地風光，享受著來自全球的生活物資？

美國總統拜登23日在日本正式宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF），創始成員13國，是美國主導的經濟圈構想，涵蓋了全球約40%國內生產毛額（GDP）。但IPEF中除印度與美國之外，11個國家都是《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）的成員，而中國是RCEP的主導國。這世界是怎樣？二元對立已日益明顯。加上俄烏戰爭已形成的政府、商業與人民的對立與撤出，20世紀最主要的成長動力──全球化似正在退潮，世界的範圍正被重寫。

科技的創新與觀念的改變，是全球化發展的關鍵。而連結或破壞世界版圖的，是政治領袖還是企業家？答案可能是「探險家」。是要錢不要命的商人、弘法傳道的宗教導師、征戰四方的匪徒或勇士，以及好奇無畏的大冒險家。過去我們認為全球化的起源來自15世紀末的哥倫布發現美洲新大陸時代。美洲原生種植物的煙草、玉米、番薯和花生被傳播到中國，原本美洲所沒有的馬、豬也被引入，稱作「哥倫布大交換」。

但事實是如此嗎？耶魯大學歷史系教授韓森寫下了《西元一千年：探險家連結世界，全球化於焉展開》一書，她赴近20國調查，認為全球化其實是從西元一千年就已經開始了。以前我們相信在西元一千年，世上沒什麼重要的文化發展或地緣政治邂逅，那時歐洲人還沒去過北美洲，最遠的航海壯舉是維京人侵略不列顛。但我們要怎麼解釋，出現在墨西哥奇琴伊察馬雅神廟壁畫上的金髮人物？

1006年宋遼立下澶淵之盟，隔年中亞突厥人建立的喀喇汗國，開啟了新疆伊斯蘭化的契機。而幾乎在同一時間，有一支原本居在北歐的諾斯人，闖入了現今加拿大東端的紐芬蘭島。西元一千年的全球化使世界大型宗教拓展進入新的地區，基督教來到東歐和北歐，伊斯蘭也進入西非和中亞。同樣時期宋朝人早從阿拉伯商人口中聽聞過東非的富裕。

用現在的語言，全球化就是地球人類相互間交流與交換，形成一個相互連結的世界，影響著彼此的生活。而交換的內容概括了物質、人身與訊息三大領域。物質的交換靠商業；人身的交換靠旅行；訊息的交換靠媒介。在古代訊息交換是口耳相傳，在現代則是網路訊息。但不管是物質、人身或訊息的交換，所憑藉的都是信任關係。不論是國家協定、經濟金融、商業支票或人身法律保障等、都建立在彼此相信上。但這種信任關係，正不斷地被加速破壞中。

戰爭改變了國際關係，經濟貿易制裁阻斷了供應鏈，疫情困住了人與人交流，網路訊息又被大量的假消息與霸凌所汙染。我們以為我們生活通行無阻，民主自由自在，但或許這只是一個假象，因為讓地球人們能共享的「相互連結的世界」正被破壞，當我們快要沒了全球化，更加懷念那世界連結的味道。尤其在這台灣疫情最嚴峻的時刻！（作者為台北市出版公會理事長）