三一東林（3609）31日召開股東會，會中承認去年財報並通過私募現增發行新股案，預計私募總股數不超過1,730萬股，主要用於引進策略性投資人，增強競爭優勢並擴大公司的銷售市場。

三一東林自去年4月董事長陳睿謙上任後，積極調整公司組織架構與商業模式轉型，目前公司兩大業務分別為電子科技事業群與汽車科技事業群，轉型成效同步反應在業績表現上。

三一東林去年合併營收8.12億元、年增75.12％，營運由虧轉盈；今年前四月營收3.17億元、年增89.22％。

三一東林目前為德系BRABUS、STARTECH、TECHART、NOVITEC、ABT、KLASSEN、HOFELE、MORGAN MOTOR等汽車改裝成車品牌的台灣獨家總經銷，並為ABT等品牌中國大陸總經銷，公司業務內容為汽車銷售與售後保養服務，除了銷售品牌訂製成車、全球特殊限量車外，更開發三一東林獨家的個人化科技汽車改裝套件。

三一東林預計以大陸高端汽車販售與改裝市場作為首要海外擴展地，下半年預計於上海、天津等地獨資或與當地合作夥伴共同打造全新展間，並推出獨家電動車改裝成車品牌，搶攻每年高達千億人民幣的改裝車商機。

三一東林進一步指出，預期隨著兩岸新據點的規模經濟效益發酵，高毛利的開發設計與改裝零件占比將會逐漸提高，預期將能進一步帶動獲利表現。

另根據TrendForce資料顯示，去年全球LED照明市場規模為381.9億美元，三一東林預期隨疫情趨緩後，先前受疫情影響的需求將會浮現，三一東林也陸續開發出符合歐盟ERP最新能源指令無頻閃低待機能耗、智能數位控制調光、無線藍牙/WiFi調光控制應用及戶外照明的LED產品，以多元產品線來掌握全球市場的趨勢與需求商機。

此外，台灣近期疫情爆發，進一步帶動UV殺菌消毒應用市場需求，三一東林開發系列UV殺菌軌道燈，搶攻相關需求。三一東林預期今年LED事業在新產品的貢獻下，將有機會較去年成長，進一步推升整體營收、獲利表現。