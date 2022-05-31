主要央行升息及經濟增長放緩等因素衝擊，帶動資金湧向美債，美債殖利率從高點回落，刺激美國政府債基金上漲，但美元也在美國經濟放緩擔憂下回落，帶動新興市場當地貨幣債逆勢上漲表現佳，走勢與美債連動度高的波灣債表現抗跌，隨各類債券殖利率彈升，評價面吸引力浮現。

統計近一周固定收益型ETF大多獲資金淨流入，整體淨流入100.63億美元，以美國固定收益型ETF為主淨流入103.30億美元，新興市場獲淨流入4.27億美元，但歐洲、全球分別遭4.21億、1.32億美元淨流出。以投資信評類別觀察，投資級固定收益ETF獲淨流入76.56億美元，非投資級固定收益ETF獲淨流入18.2億美元。另就美國投資公司協會（ICI）資料顯示，截至5月25日美國貨幣基金規模為4.53兆美元。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，評估市場對通膨與升息的擔憂已多數反映，然而對經濟衰退的疑慮則與日俱增，預期短期內市場波動仍大，基金配置聚焦於公用事業、醫療產業等高股利及防禦性類股，因表現明顯抗跌甚至能逆勢上漲。殖利率大幅攀升後，債券評價面已明顯改善，且收益提升更有利緩衝資產價格的波動。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，現階段看好波灣債市三大新優勢，首先俄烏戰爭導致全球石油市場供不應求，即便算戰爭結束，預期仍將需要進行大量投資以彌補現有油田的減少，展望油價將維持在高檔水準，繼續嘉惠政府財政。

再者因波灣國家採取釘住美元政策，本身又為石油生產國，通膨壓力相較其他國家為輕且可控。最後是高利率環境下，金融產業獲利可獲挹助，金融業是波灣債市可投資最大權值產業。