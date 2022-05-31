電動車也租得到！和運租車宣布，導入TOYOTA全球首輛純電休旅車bZ4X，讓顧客可以盡快體驗到這輛代表TOYOTA純電世代全新車款的獨特魅力，首發配置在和運租車台北濱江門市，即日起同步開放網路、電話與臨櫃預約租車想要一睹這輛討論度爆表的全新純電車風采，敬請把握機會，盡速預約。

TOYOTA以「bZ」之名打造的全新電動車子品牌，決心開創「beyond Zero」的純電新世紀，帶給顧客「超越零碳排放」及「以人為本」的全新用車價值，與和運租車「顧客為先」的服務精神不謀而合。

作為「bZ」系列的先鋒車款，bZ4X率先帶來多項創新設計及首創配備，包含量身訂做的eTNGA專屬平台與高剛性車身結構，打造兼具舒適與安全穩定的座駕空間，讓顧客租車出遊安心，乘坐舒適；超過600公里的最大續航里程，以及全台超過150個充電站，讓租車客戶無論出差洽公，或全家出遊，上山下海，南北來往無虞；同時提供國內首次搭載的「TOYOTA極致安全防護系統3.0（Toyota Safety Sense 3.0）」主被動安全配備，與首創全新置頂式儀表板、旋鈕式換檔等人性化的科技配備，讓出行更加智慧，移動更自在。

和運租車表示，bZ4X每日租金定價為8800元，為鼓勵推動綠能里程，朝淨零碳排目標邁進，同時，讓顧客能以更無壓力的門檻體驗到新世代車款純電駕馭的美好。現正推出bZ4X優惠租車方案，於和雲行動服務官網預約租車享會員優惠，輸入序號【B21068】再加碼折200元，8月底前租用bZ4X，享首發優惠免收里程費。