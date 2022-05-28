沛星互動科技（Appier）公佈香港珠寶領導品牌周生生採用Appier與Mindshare數位行銷解決方案的成果，透過Appier與Mindshare的共同協力，周生生珠寶首次榮獲該獎項，並透過「虛擬AI銷售員」成功衝刺線上業績，提供精品顧客賓至如歸的線上消費體驗。

結合CrossX顧客獲取與AiDeal猶豫客辨識技術的協同作用，周生生從廣告投遞開始便與分眾訪客精準溝通。在2021年第四季聖誕節慶大檔，廣告流量的成本變得昂貴的情況下，仍有效為客戶成功降低單次行動成本（CPA）達52％，增進廣告投報率；藉由辨識網站上的猶豫顧客，依據AI生成的加權分數向其投遞適合的促銷誘因，也帶動官網購物平台轉換率增加49％。

根據Appier的後台數據顯示，周生生在活動檔期的交易筆數提升1.8倍，AI讓顧客能更迅速找到適合自己的珠寶首飾，即使在線上也能獲得賓至如歸的消費體驗。

因應近年網購平台的蓬勃發展及疫情的影響，消費者購買珠寶首飾的行為也有顯著變化。看準年輕消費族群上網購物的商機和趨勢，周生生2014年推出自家電子商務平台；近年更期望透過線上佈局，降低年輕人踏入珠寶店的門檻及壓力，觸及更多潛在顧客，提高品牌能見度。