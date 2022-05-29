藝人郭彥均在臉書分享醫護朋友敘述「小孩越來越慘」、「看到這麼多孩子就這樣走了」，遭行政院長蘇貞昌稱是「不實謠言」，將究責查辦。讓人想起為了買孫女漫畫誤打行政院統編；為了孫女在學校熱得一頭汗水，推出班班有冷氣的「蘇爺爺」，對孩童是否出於真心。

蘇貞昌常說，自己做事情都是希望從切身體驗講起，行政院推出振興三倍券，他就趁著參訪台灣漫畫基地時花了3010元購買漫畫送給孫女，蘇當時還說，如果孫女有來，他一定是最得意的阿公。

但蘇揆得意沒多久，就被發現結帳時打上行政院統編給澆熄了，蘇的女兒、立委蘇巧慧則幫父親緩頰，指買完以後發票就帶回家，從沒想過要報帳。看來蘇揆是個愛孫的好爺爺、也是愛家的好爸爸。

所以，行政院推出全國班班有冷氣政策，蘇揆把當立委的女兒蘇巧慧功績帶上一筆，說校園裝冷氣就是想到孫女，因為孫女在學校裡熱得一頭汗，孩子的媽蘇巧慧是如何向他爭取，也就是說現在小孩上課有冷氣吹，全是蘇家功勞。

就連行政院前發言人丁怡銘因萊牛造謠風波辭職，蘇還幫腔說，丁是年輕人，像任何人一樣難免會犯錯。事後也把這位「人才」請回行政院上班，一起為國家做事。

蘇揆對自己人不一樣，對假訊息的認知也不同，這都不是關鍵，重點能否推己及人。這波本土疫情已有10名兒童死亡、各地出現搶打兒童疫苗的排隊人龍，郭彥鈞對公共事務表達關心，不正是陳時中對兒童重症死亡偏高所發出的警訊？怎到蘇的眼中就成假訊息？

蔡政府防疫牛皮吹破，現在只能看著每天死亡人數屢創新高，蘇揆還在搞認知作戰，請蘇爺爺將心比心，別這麼冷血了！