32歲韓國男星金宇彬2017年罹患鼻咽癌停工，經過2年治療，終於病情穩定復出，金宇彬星女友申敏兒不離不棄、全程陪在身邊照顧，兩人還首次同台演出《我們的藍調時光》，雖然在劇中各自配對，不過兩人私下和同劇演員聚餐時，小倆口則大方坐一起、開心露出燦笑，畫面散發滿滿粉紅泡泡。

《我們的藍調時光》雖然已播畢，話題仍持續引發討論，演員金光奎近日就在IG分享幕後聚餐合照，他回憶拍攝點滴、感謝前輩演員溫暖的情誼，讓金光奎直呼幸福，照片中有韓志旼、金惠子、李姃垠等演員外，最大亮點莫過於，金宇彬和申敏兒這對情侶檔並肩而坐，金宇彬開心舉手、申敏兒甜偎在他身旁，開心露出招牌酒窩、手比YA，畫面甜翻。

金宇彬和申敏兒甜蜜並肩而坐，畫面散發粉紅泡泡。（圖／取材自金光奎Instagram）

金宇彬和申敏兒交往7年來，首次拍同台演戲，不過兩人在《藍調時光》各組CP，雙方宣傳時也都刻意分開，編劇盧熙京就解釋：「我擔心把他們兩個湊對，他們就不接了」，提出邀約時還有告知是不同愛情線，盧熙京也大讚兩人都是很棒的演員，所以他也沒有太擔心。

32歲金宇彬和38歲申敏兒2015年因拍廣告而擦出愛火，兩人事後宣布戀愛ING，不過雙方都對戀情低調，不會公開放閃，這回金宇彬和申敏兒終於甜蜜並肩而坐，讓畫面散發滿滿粉紅泡泡，網友也紛紛催婚，希望這對高顏值情侶趕快步入禮堂。