最新韓劇《我們的藍調時光》在昨天(4/9)開播，此劇上檔前已因超強卡司引發話題，由李秉憲、車勝元、韓志旼等大咖韓星領銜主演，讓觀眾都非常期待，但除了好的話題之外，《我們的藍調時光》也引發爭議，女星曹惠晶在劇中短暫露臉，竟引發觀眾反彈，全因她的演員父親曹在顯曾是「ME TOO」風波中，被揭露的加害者。

韓劇《我們的藍調時光》開播前就引發熱議，除了卡司超堅強外，申敏兒與金宇彬這對戲外情侶檔，雖然在劇中並沒有被配對成CP，但首度在戲劇作品中同台，仍充滿話題性，而車勝元與李姃垠被配對，貢獻充滿新鮮度而紮實的演技，也讓觀眾眼睛一亮。

曹惠晶受父親曹在顯當年的性騷擾案波及，時隔4年重返螢光幕，仍遭到抵制。(翻攝自haejung_c IG)

《我們的藍調時光》話題滿滿，但不全都是好的，據韓媒報導，女星曹惠晶在劇中飾演一名海女，是跟韓志旼同行，是她的同事，因此兩人有同框戲份，但非常短暫，沒想到就是這小小的片段，掀起韓網一片不滿聲浪，表示不願看到曹惠晶出現在電視上，「不能把她去掉嗎？」、「看到她就會想起她爸爸」。

曹惠晶遭到排抵制，全因演員父親曹在顯，他是2018年「ME TOO」風波中被踢爆的加害者，被控對多名女性工作人員做出強吻、摸胸等性騷擾，事情爆出後，曹在顯立即承認了犯行，並且與家人斷絕關係，但眾人對他的怒氣仍舊牽連到女兒曹惠晶身上，曹惠晶當時立刻遭抵制，甚至連經紀公司都跟她解約，她沉寂多時，時隔4年終於重返螢光幕，沒想到又遭罪，也有人不捨曹惠晶，大嘆：「她又有什麼罪呢？」，認為不該牽連無辜。