新進手機品牌realme開始耕耘台灣中高階市場後，12日宣布在台灣中高階市場耕耘成績，9 Pro+系列登上1～2萬元價位帶線上銷售量季軍，另外，realme也宣佈在台第一個獨立服務中心將在4月19日開幕，並且啟動首個年輕新血招募計劃。

realme宣佈，在台灣中高階市場耕耘初見成績，2月推出1～1.6萬元間的9 Pro+系列，當月即登上1～2萬價位帶線上銷量第三， 3月底首度挑戰推出售價在兩萬元以上的GT2 Pro ，realme認為有機會達到在中高階產品線全通路第五名的目標。

隨著realme在台灣站穩腳步，realme也宣佈在台首家獨立服務中心，將於4月19日在板橋開幕，訂定每月10、11、12日為 realme 限定服務日，來店可享4項免費服務，包含免費人工檢測、手機清潔、手機消毒和手機韌體升級，還加碼推出維修費9折優惠，另外， realme也對用戶提供為到府收送免運費服務、備用手機免費借出服務。