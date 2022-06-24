信義鄉羅娜地區擴大灌溉服務工程，24日舉行開工典禮。（信義鄉公所提供／廖志晃南投傳真）

信義鄉羅娜地區擴大灌溉服務工程，24日舉行開工典禮。（信義鄉公所提供／廖志晃南投傳真）

信義鄉是高山蔬菜、水果及花卉重要產地，羅娜村更是全國最大的原住民部落，但面臨無水灌溉的難題；農田水利署投入1億多元經費，分4期擴大灌溉服務工程，改善150公頃農田的灌溉設施，確保水源公平分配，讓農民安心耕種。

農田水利署羅娜村第4期「擴大灌溉服務」工程，24日舉行開工典禮，包括前立委蔡培慧、農委會主委陳吉仲、農水署署長蔡昇甫及雲林管理處長林國華，立委羅美玲、伍麗華和孔文吉立委，信義鄉長全志堅和縣議員全文才、王秋淑等人都出席。

陳吉仲表示，蔡培慧在擔任行政院中辦執行長時，與林國華處長會勘羅娜村無法灌溉問題，並請農水署評估增設蓄水池及管線治理的通盤規畫。

蔡培慧表示，信義鄉是梅子、高山蔬菜、彩椒、番茄及花卉的重要產區，羅娜村有1600多人，是台灣原住民族最大的部落，但長久以來，農民仰賴筆石溪取水，遇到枯水期就無水可用，缺乏整體性的規畫更導致管線雜亂。

蔡昇甫說，第2、3期蓄水池工程完工後，將有效將導水管引水至新設的A1、A2蓄水池，也能改善原有導水管占用水溝，導致豪雨時區域淹水問題。

林國華表示，第4期工程規畫40處100立方公尺配水點，對應40個灌溉子區，符合農民用水公平性，每處配水點採用兩座50立方公尺配水池，多元提升末端供水的穩定性，大家都有水可用，可以安心耕種。

羅美玲表示，感謝行政院中辦及農水署近3年來，為改善信義鄉灌溉措施的努力，將可全面改善羅娜地區的灌溉水源問題。

伍麗華表示，工程全部竣工啟用後，不但讓全區有穩定的水源供應，也能提升農作物產量；王秋淑說，有「水」斯有財，幾十年無法解決的水源問題，即將興建完善設施，創造良好的務農環境，讓更多青農安心耕作。

全志堅表示，感謝各級長官和立委鼎力協助，讓羅娜灌溉工程水到渠成，因為他過去在農會服務負責旱灌計畫，對信義鄉的每塊農地都很清楚，農民有問題一定要趕快解決，不只是羅娜還有已完工的豐丘、新鄉部落，未來包括久美、望鄉和潭南部落的灌溉用水問題，也將逐一解決。