台中市北屯區人口數持續增加，為提前部署、解決停車問題，交通局規畫在崇德路、山西路口的仁和公園闢建停車場。(交通局提供／林欣儀台中傳真)

台中市停車格位不足，屢屢引發民眾抱怨，在各行政區中，北屯區人口數已近30萬、位居全市之冠，為提前部署，交通局以民間促參方式，規畫在崇德路、山西路口的仁和公園闢建停車場，將結合商場做複合式開發，近日並召開地方說明會，預計年底動工。

規畫中的「崇德昌平停車場」為地下3層、地上11層建築，交通局長葉昭甫表示，該停車場地面層將設置下沉式廣場與共融公園等設施，並規畫有活動中心、休閒運動設施空間，完工後預計提供482席汽車停車格位、554個機車停車位，不但提升周邊區域的停車便利性，也盼帶動商業活動、活絡經濟。

交通局指出，隨著外縣市民眾移居，台中市的車輛數增多，而北屯區近年來人口數仍持續增加，為未雨綢繆，將以「人車分道、人本交通、汽機車分流」為原則規畫崇德昌平停車場，不但在基地內設置人行道，且採汽、機車分道設置的方式，另車道出口也規畫於次要道路，避免干擾主要道路行車空間。

葉昭甫強調，交通局持續推動立體停車場BOT、OT案，盼透過民間資金投入公共建設，藉以提升興建與營運效率，且紓解地方停車需求。