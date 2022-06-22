基隆市建德國中學生鄭心宜文武雙全，獲「2022總統教育獎」。（陳彩玲攝）

基隆市建德國中學生鄭心宜文武雙全，獲「2022總統教育獎」。（陳彩玲攝）

基隆市建德國中學生鄭心宜從小由奶奶帶大，因喜愛田徑，找了幾位同好一起組成田徑隊，去年參加聯合運動會在標槍項目奪冠，破全市紀錄，今年更拿議長獎畢業，文武雙全獲「2022總統教育獎」。市長林右昌今日接見致贈書本「郭婞淳-舉重若輕的信念」，勉勵她秉持正向積極的態度，克服人生難關。

鄭心宜來自新住民家庭，小學三年級時父母離異，母親被迫返回大陸，從事水電工作的父親，收入不穩，加上患有糖尿病，經常無法給予陪伴，她小時候更曾因思母心切，引發心律不整，所幸有阿嬤的全心陪伴，讓她依舊能在充滿溫暖的家庭中成長。

鄭心宜就讀建德國中一年級時，因熱愛體育，找了5名同好一起向體育組長提出，組織田徑隊，經半年訓練，在八年級參加基隆市中小學聯合運動會標槍項目時，擲出43.03公尺佳績，打破全市紀錄。她說，自己真的很喜歡練田徑，看到標槍飛得很遠心情就會很好。

建德國中校長徐仁斌指出，鄭心宜雖家境辛苦，但開朗性格非常鼓舞人心，不僅主動向學校提議籌組田徑隊、號召有興趣的同學一起加入，也在團隊中也擔任領導者，除用心在體育道路上，更不荒廢課業，這次畢業拿到議長獎，是非常可貴的人才。

林右昌今日上午接見鄭心宜，贈送奧運金牌選手郭婞淳所著作的書籍，並在內頁題字「勇者無敵」，希望她未來能勇敢、積極面對人生，期待成為不同領域的基隆之光。鄭也回應，謝謝大家的信任，以後會繼續保持正向積極好好練習，不會辜負大家期望。